Сегодня 31 марта 2017 года, 15:44

Правительство жестко контролирует соблюдение законодательства об увеличении минимальной зарплаты до 3200 грн, - вице-премьер-министр

Заработную плату меньше 3200 грн сегодня получают только те, кто работает на неполную ставку или неполный рабочий день. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«С 1 января совместным решением Президента Украины и правительства размер минимальной зарплаты был повышен до 3200 грн. У нас есть сегодня положительная динамика. Если по состоянию на 1 января этого года у нас было 4,5 млн тех, кто получали заработную плату меньше 3200 грн, то на сегодня таких осталось только 10%, то есть около 400 тыс. человек », - сказал он. По словам Павла Розенко, это те люди, которые работают неполный рабочий день или на сокращенные ставки.

«И мы продолжаем очень плотный мониторинг и жесткий контроль за тем, чтобы не нарушались права людей и все те, кто работает полный рабочий день, получали не меньше 3200 грн», - подчеркнул Вице-премьер-министр.

Павел Розенко также подчеркнул, что никакие негативные прогнозы, которые звучали с экранов телевизоров, относительно решения правительства о повышении минимальной зарплаты не оправдались. «Сколько было криков, не надо повышать зарплату, сколько мы все слышали от некоторых народных депутатов, как позорно делает правительство, повышает социальные стандарты. И сейчас все мы увидели, что никакие негативные прогнозы не оправдались», - отметил он.