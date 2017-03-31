Сегодня 31 марта 2017 года, 15:44

В Киеве создано городское Главное управление Пенсионного фонда Украины

В Киеве создано городское Главное управление Пенсионного фонда Украины. Этот орган создан на базе главного управления, Левобережного, Правобережного и Центрального объединенных управлений Пенсионного фонда. Соответствующее постановление «Об образовании Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве» Кабинет Министров принял сегодня, 29 марта.

Как разъяснили в Минсоцполитики, проект акта разработан с целью оптимизации работы органов Пенсионного фонда Украины в г. Киеве, обеспечения избежания дублирования функциональных полномочий структурных подразделений в главном и подчиненных ему управлениях, повышения качественного уровня обслуживания лиц, которые обращаются в органы Пенсионного фонда.

Принятое Правительством решение направлено именно на совершенствование организационной деятельности органов Пенсионного фонда Украины в г. Киеве и упорядочение их структуры.

Предполагается, в частности, создание на базе главного управления, Левобережного, Правобережного и Центрального объединенных управлений единого органа Пенсионного фонда Украины в г. Киеве с организационной и кадровой структурой, которая отвечает современным принципам управления и обслуживания граждан.