Сегодня 31 марта 2017 года, 14:13

Не пропустите «черный понедельник» для II Форума по защите бизнеса

Опровергая мнение о том, что понедельник — день тяжелый, мы решили предложить Вам супер-скидку на участие во II Форуме по защите бизнеса, который состоится 5 апреля 2017 года в г. Киеве.

Только в понедельник — 3 апреля 2017 года — действуют единые условия участия в Форуме — 1000 грн при условии оплаты счета в тот же день.

Дата проведения: 5 апреля 2017 года

Время проведения: 9:00 – 18:30

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: АО AVER LEX

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Мероприятие призвано «вооружить» участников Форума актуальной полезной информацией и стать дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем в обсуждении и поиске эффективных защитных инструментов и механизмов.

Участники Форума будут искать ответы на такие глобальные вопросы, как «Государство – бизнес – партнер или угроза бизнесу?», «Кто и на каких условиях готов инвестировать в украинскую экономику?», «Как рейдерство отражается на инвестиционной привлекательности государства и существует ли панацея от этого негативного явления?», «Как противостоять внешним и внутренним бизнес-угрозам?».

Кроме того, гости мероприятия обсудят зоны риска в уголовном и антикоррупционном законодательстве, проанализируют конкретные примеры атак на бизнес и интересные судебные кейсы, а также услышат истории о том, как бизнес сам себе вредит, из уст международных экспертов.

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Ольга Кириенко ─ координатор Форума

(067) 663-34-30, e-mail: o.kirienko@pravo.ua