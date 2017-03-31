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Введена единая классификация для систематизации издательской продукции

31 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

29 марта вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 22.03.2017 года № 177 «О прекращении использования на Украине Библиотечно-библиографической классификации и внедрении Универсальной десятичной классификации». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект нормативно-правового акта разработан Госкомтелерадио с целью систематизации издательской продукции и размещения фондов в библиотеках Украины в соответствии с международной классификационной системой.

К этому времени на Украине параллельно использовались две классификационные системы: Универсальная десятичная классификация (УДК) и Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). УДК – международная классификационная система, которую применяют свыше 130 стран мира. Она построена по принципу разделения на отрасли науки и является «живой» классификационной системой, в которой отражаются все изменения, происходящие в мировой науке.

ББК как классификационная система была разработана по поручению руководства коммунистической партии СССР в 60-е годы прошлого века. Она имела целью подчинить все сферы науки коммунистической идеологии. Сегодня ББК имеет официальный статус Национальной классификационной системы России.

Итак, отныне на Украине прекращается использование Библиотечно-библиографической классификации и внедряется Универсальная десятичная классификация. Методическое обеспечение внедрения Универсальной десятичной классификации осуществляет Государственное научное учреждение «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова».

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