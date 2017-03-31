Сегодня 31 марта 2017 года, 15:44

С 1 апреля будет увеличено денежное вознаграждение бойцам АТО, - Президент

С 1 апреля дополнительное к основному денежному обеспечению военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне АТО, составит 7,5 тыс. грн. Об этом заявил Президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Ивана Черняховского.

«После консультации с министром обороны, с начальником Генерального штаба я принял решение и поручил с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в зоне антитеррористической операции - увеличить ее для лиц, выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1,5 тыс. грн. В целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. грн», - сказал П.Порошенко.

Он сообщил также, что для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии планируется увеличение на 1,1 тыс. грн и общий объем доплаты будет составлять 3,5 тыс. грн дополнительно.