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НАПК проводит внеплановую проверку финансирования «Батькивщины»

31 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило, что партия «Батькивщина» указывала в отчетах финансирования партии лиц, которые не делали никаких взносов. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции Олег Сытник.

«Были выездные проверки. Сейчас составляются акты, детали пока не можем раскрывать. У нас есть доказательства, что определенные лица не делали взносов в пользу партии, но партия их указывала в отчетах», – отметил А.Сытник.

Он пояснил, что таких лиц около десяти.

Также глава НАПК Наталья Корчак объяснила, что внеплановая проверка «Батькивщины» происходит благодаря обращению ОО «Чесно».

«То, что звучит «Батькивщина» – не имеет отношения к принципу предубеждения. К нам обратились представители ОО «Чесно», поэтому мы начали внеплановую проверку», – добавила она.

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