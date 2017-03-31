Суд разрешил вернуть «Днипроавиа» в собственность государства

Решением хозяйственного суда по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта было решено 94,5% акций ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» (Днепр) списать в пользу государства. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Борис Филатов, кажется, много сэкономил. Новый аэропорт строить не придется», — написал он на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, городской голова Днипра Борис Филатов обратился к руководству государства с просьбой помочь в демонополизации местного аэропорта.
«В миллионом городе нет аэропорта. Он принадлежит частному собственнику, который злоупотребляет монопольным положением. Это вызывает абсолютно четкое раздражение среди граждан. И я просил бы руководство государства посодействовать городу в разрешении вопроса с аеропортом», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве.
Напомним, что в январе 2016 года государство начало борьбу за возврат авиакомпании. Однако юристы сомневались, что она будет результативной. В феврале 2017 года Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян указывал на ограничение рынка для авиакомпаний со стороны международного аэропорта Днипра.
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