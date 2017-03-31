Сегодня 31 марта 2017 года, 12:42

О первых делах о невозврате НДС после мини-реформы 2017 года расскажет Роман Блажко (ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры») на Налоговом форуме

12 апреля с.г. состоится IV Международный налоговый форум. Наши спикеры обещают интересные и актуальные доклады.

Роман Блажко, руководитель налоговой практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»:

«Мини-налоговая реформа 2017 ознаменовалась очень серьезными изменениями в системе возмещения НДС. Особенно остро стал вопрос отмены такого документа как заключение налогового органа с указанием суммы, которая подлежит возмещению из бюджета. Заключение подавалось налоговым органом органу Госказначейства и служило основанием для фактического предоставления бюджетного возмещения НДС плательщику.

Многие помнят нашумевшее противостояние между Верховным Судом Украины и Высшим административным судом Украины касательно способа защиты прав плательщиков в делах о невозврате НДС. ВСУ настаивал на необходимости обязывать налоговый орган передавать заключение органу Госказначейтва, в то время как ВАСУ - на взыскании денег с бюджета.

Отмена заключения как такового вносит новую лепту в данное противостояние. Судебная практика в делах о невозврате НДС может сильно измениться. О первых ласточках таких изменений я буду иметь честь поговорить во время своего выступления на IV Международном налоговом форуме».