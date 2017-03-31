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Уничтожение института защиты посодействует развалу государства, - И.Колесников, заместитель председателя комитета НААУ

31 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Такое мнение высказал адвокат Игорь Колесников на пресс-конференции «Уголовные дела против известных адвокатов - новая попытка НАБУ спрятать некомпетентность», организованной Национальной Ассоциацией адвокатов Украины.

Также, по его словам, распад государственности может произойти исключительно из-за некомпетентности правоохранительных органов и судей.

«Жаль, что нам сегодня приходится констатировать тот факт, что адвокатура мешает власти», - высказала такое мнение Анна Боряк, председатель Комитета защиты прав адвокатской деятельности НААУ, открывая пресс-конференцию, посвященную защите прав адвокатов.

Она отметила, что сегодня наибольшее количество обращений от адвокатов поступает в отношении органов досудебного расследования и судей. Такие обращения доказывают некомпетентность работников правоохранительных органов и судебной системы.

Кроме того, по словам г-жи Боряк, очень часто представители органов досудебного расследования или даже некоторые судьи выносят конфликт с адвокатом за пределы правового поля, что является совершенно недопустимым.

В свою очередь Евгений Солодко, заместитель председателя Комитета, напомнил, что адвокатура является независимым профессиональным сообществом, которое сегодня вынуждено грамотно противостоять государственному беспределу.

Также он констатировал, что такое противостояние началось давно и с каждым днем только увеличивается.

К слову, во время пресс-конференции он получил сообщение о задержании коллеги и вынужден был покинуть мероприятие.

Подводя итоги пресс-конференции Анна Боряк обратилась к представителям правоохранительных органов: «Я очень прошу учесть то, что деятельность адвоката де-юре и де-факто законная юридическая деятельность».

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