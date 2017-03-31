Нацполиция запустила онлайн-сервис для проверки водителей

Национальная полиция запустила онлайн-сервис для проверки водителей. Теперь, перейдя по ссылке можно проверить, действительно ли то или иное разрешение, выданное, например, на перевозку опасных грузов, негабаритного транспорта или транспорта с превышением допустимых весовых нагрузок.
Новый сервис также поможет инспекторам быстрее проверять вызывающие сомнения документы и тем самым ненадолго задерживать водителей грузовых автомобилей. Проверка осуществляется через ввод номера соответствующего разрешения или QR-кода.
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