Сегодня 31 марта 2017 года, 12:42

Нацполиция запустила онлайн-сервис для проверки водителей

Национальная полиция запустила онлайн-сервис для проверки водителей. Теперь, перейдя по ссылке можно проверить, действительно ли то или иное разрешение, выданное, например, на перевозку опасных грузов, негабаритного транспорта или транспорта с превышением допустимых весовых нагрузок.

Новый сервис также поможет инспекторам быстрее проверять вызывающие сомнения документы и тем самым ненадолго задерживать водителей грузовых автомобилей. Проверка осуществляется через ввод номера соответствующего разрешения или QR-кода.