Генеральная прокуратура проводит обыски в здании Антимонопольного комитета.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook государственный уполномоченный в АМКУ Светлана Панайотиди.
«Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте, или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие», — написала она.
Чуть позже Панайотиди добавила, что сотрудники комитета находятся на улице, а ее пустили в помещение.
Также, сегодня ГПУ проводит обыски у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, по подозрению в финансировании террористов "ЛНР" и "ДНР".
По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
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