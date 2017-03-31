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Сегодня 31 марта 2017 года, 11:11

ГПУ пришла с обысками в Антимонопольный комитет и к "табачному монополисту"

Генеральная прокуратура проводит обыски в здании Антимонопольного комитета.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook государственный уполномоченный в АМКУ Светлана Панайотиди.

«Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте, или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие», — написала она.

Чуть позже Панайотиди добавила, что сотрудники комитета находятся на улице, а ее пустили в помещение.

Также, сегодня ГПУ проводит обыски у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, по подозрению в финансировании террористов "ЛНР" и "ДНР".

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.