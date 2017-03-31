Сегодня состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу определения потребности в государственном заказе на профессиональную подготовку кандидатов на должность судьи в Национальной школе судей Украины.
Докладчик по этому вопросу Станислав Щотка напомнил о злободневной проблеме – дефиците кадров в судах. Так, готовых к замещению вакансий судей местных судов – 1292 (из них 108 в хозяйственных судах, 49 в административных, 1135 в общих). Г-н Щотка подчеркнул, что этот объективный фактор улучшаться не будет, только ухудшаться.
Учитывая возможности Национальной школы судей Украины ВККС определила госзаказ на профессиональную подготовку 600 лиц по дневной форме обучения.
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