Сегодня 31 марта 2017 года, 11:11

Каждая третья шенгенская виза в 2016 году была выдана гражданам Украины бесплатно, - МИД

Европейская комиссия обнародовала официальные статистические данные по оформлению виз для краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы МИД Украины.

Сообщается, что общее количество выданных виз гражданам Украины составило 1,36 млн, что на 14,7% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году доля оформленных украинцами мультивиз достигла 59,9%. Нидерланды выдают 82% мультивиз, Литва - почти 80%, Словакия и Польша - более 70%, Эстония, Португалия, Венгрия, Швеция и Швейцария более 60%.

«Увеличение четвертый год подряд удельного веса выданных мультивиз сроком действия от 1 до 5 лет (в 2013 годк гражданами Украины было оформлено 39% мультивиз, в 2014 году - 52,4%, в 2015 году - 56,8%) является существенным результатом применения «усиленного» Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, которое вступило в силу 1 июля 2013 года», - сказано в сообщении.

Отмечается также, что 14 стран-членов ЕС увеличили в 2016 году количество выданных гражданам Украины виз, из них примерно на 10% - Литва, Испания, Италия. Каждая третья шенгенская виза в 2016 году была выдана гражданам Украины бесплатно.

Также сообщается, что по сравнению с 2015 годом (3,4%) общий показатель отказов снизился (до 3,2%) на фоне роста общего количества отказов гражданам государств с визовым въездом в страны Шенгенской зоны до 6,9% в 2016 г. (по сравнению с 6,2% 2015 года).

Вдвое и более уменьшили количество отказов консульства Эстонии, Испании, Финляндии, Италии, Португалии, Словении, Дании.

В текущем году показатель отказов в оформлении виз ниже 1% имели консульские учреждения Австрии, Франции, Латвии, Литвы, Венгрии. В Литве отказы составили лишь 0,2%.

«МИД Украины будет продолжать реагировать на все факты нарушений прав граждан Украины, а также - необоснованных осложнений при оформлении шенгенских виз, одновременно доводя соответствующую информацию до сведения Европейской комиссии», - добавили в ведомстве.

Напомним, Шенгенские визы дают право владельцу находиться на территории всех стран-членов Шенгенской зоны на срок не более 90 дней в течение 180 дней. Такие визы могут быть выданы с возможностью одного въезда и мультивъезда.