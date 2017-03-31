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Сегодня 31 марта 2017 года, 11:11

ВККС составили график тестирования морально-психологических качеств и общих способностей в рамках конкурса в ВС

Высшей квалификационной комиссией судей Украины установлен график проведения тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей.

Как отмечают в пресс-службе ВККС, порядок проведения тестирования включает сдачу теста и интервью с психологом.

Участие в тестировании имеют право принимать кандидаты, допущенные ко второму этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования» в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда, объявленного 7 ноября 2016 года.

Во время составления тестирования пользоваться любыми средствами, в том числе телефонами и другими гаджетами, калькуляторами, интернетом, запрещено.

С графиком тестирования можно ознакомиться по этой ссылке. С примерами тестовых вопросов можно ознакомиться по этой ссылке.