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Денис Бугай предложил кандидатуру Андрея Стельмащука на должность следующего президента Ассоциации юристов Украины

31 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Киеве проходит XIII ежегодный форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине - 2017» Ассоциации юристов Украины. Мероприятие, традиционно посвящено обсуждению актуальных трендов юридической профессии, но в его программе, как отметил президент АЮУ Денис Бугай, все больше места занимают вопросы ценностей, профессиональной философии и т.д.

Участников Форума также приветствовал Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮФ «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» - генерального партнера Форума.

Продолжая свое выступление, Денис Бугай подвел определенные итоги своей четырехлетней каденции на посту президента АЮУ, отметив, что следующий Форум будет открывать уже новый президент АЮУ. Он предложил на эту должность кандидатуру Андрея Стельмащука, управляющего партнера ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры».

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