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Гаагский Институт Инноваций в Праве (HiiL) предлагает до 20,000 EUR и бизнес поддержку для новаторов

31 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Новаторы, работающие по вопросам правосудия и правовым вопросам в Украине и во всем мире, могут подать онлайн заявку и получить до 20 000 евро в виде грантовых средств в рамках конкурса «Innovating Justice Challenge» от HiiL Justice Accelerator.

Набор заявок был открыт 1 марта и остается открытым до 30 июня. Поощряется два типа подач. Во-первых, стартапы с идеей и командой могут подать заявку на финансирование в поток Поиск Инноваций (Call for Innovations). Во-вторых, люди, не имеющие команды или идеи, могут подать заявку на отдельный поток Поиск Талантов (Call for Talent).

Поиск Инноваций от HiiL Justice Accelerator за последние пять лет предоставил финансирование для более чем 60-ти инновационных решений в области права и правосудия со всего мира. Он открыт для претендентов, имеющих идею инновации в области правосудия и команду для реализации.

Поиск Талантов - это поиск людей с определенными навыками, которые они хотят применить к инновациям в сфере правосудия. Отберут до 10 человек, которые пройдут тренинги по инновациям, а также некоторые из них смогут посетить местные мероприятия, а также получат поддержку в дальнейшем.

Десять инноваций из разных стран в области правосудия выиграют недельный курс обучения в Гааге, до 20 тыс. евро в виде грантового финансирования, а также доступ к сети наставников и потенциальное финансирование в будущем.

Особо приветствуются подачи, в которых рассматриваются шесть главных проблемных областей: правосудие в сфере занятости, в сфере семьи, споры между соседями, земельные споры, преступность и правоприменение, а также миграция / торговля людьми. Заявки общего “лигал тек” характера также приветствуются.

Критерии отбора включают: инновации должны быть связанными с правосудием и иметь жизнеспособную бизнес модель, возможность масштабируемости и способность создавать социальное воздействие в своих сообществах в обеспечении доступа к правосудию.

Для того чтобы подать заявку, командам и отдельным талантам необходимо зайти на страницу и заполнить апликационную форму на английском языке. Заявка на участие закрывается 30 июня 2017 года в 17:59 по Киевскому времени.

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