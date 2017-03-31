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На следующей неделе Украина ожидает 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС

31 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Украина ожидает поступление очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза размером 600 млн евро на следующей неделе. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 млн евро», - написал он.

Об этом стало известно после встречи Порошенко с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в ходе саммита Европейской народной партии на Мальте.

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