Сегодня 31 марта 2017 года, 09:40

Министр юстиции П.Петренко анонсировал прописку онлайн

Министр юстиции Павел Петренко заявляет, что украинцы вскоре смогут в режиме онлайн оформлять место регистрации и прописки, а также получать свидетельство о рождении. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 30 марта.

«После принятия Верховным Советом закона об электронных доверительных услугах украинцы будут иметь возможность оформления места регистрации и прописки и получать свидетельство о рождении в режиме онлайн», – сказал министр.

По словам П.Петренко, украинцы смогут без каких-либо бумажных документов на свою почту получать указанные документы.

Министр также сообщил, что уже 474 родильных домов на Украине выдают справки о рождении. То есть родители 129 тысяч новорожденных детей смогли получить свидетельство непосредственно в родильных домах.