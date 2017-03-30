Умер председатель дисциплинарной палаты КДКА Николаевской области В.Захарченко

Сегодня, 30 марта, на рабочем месте в возрасте 68 лет, скоропостижно скончался председатель дисциплинарной палаты КДКА Николаевской области, адвокат с 40 летним стажем Захарченко Владимир Леонтьевич. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Вячеслав Антипченко.
Редакция «Юридической практики» выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти Владимира Леонтьевича.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: