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382 кандидата в Верховный Суд допущены к собеседованиям по результатам экзамена, - ВККС (инфографика)

30 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

По результатам первого этапа квалификационного оценивания - экзамена - 382 кандидата проходят в следующий этап конкурса на должности судей Верховного Суда. Такое решение было принято на заседании ВККС о допуске кандидатов ко второму этапу квалификационного оценивания, которое состоялось 29 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В частности, 74 кандидата претендуют на должности судей Кассационного административного суда, 88 - Кассационного хозяйственного суда, 108 - Кассационного уголовного суда, 112 - Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Среди кандидатов: 73% - судьи, 10% - адвокаты, 10% - ученые, 7% - имеют совокупный стаж.

В Верховный Суд претендуют 106 - кандидатов наук и 19 - докторов наук. Гендерное распределение таково: женщин - 143, мужчин - 293. Самому молодому кандидату 32 года, а самому старшему - 62.

Напомним, что экзамен состоял из анонимного письменного тестирования и выполнения практического задания.



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Для допуска к участию в следующем этапе квалификационного оценивания - собеседовании - Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «Положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления» требуют установления минимально допустимого балла по результатам сдачи кандидатами экзамена как первого этапа квалификационного оценивания.

Как ранее сообщала «ЮП», 29 марта с.г. Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своем заседании установила минимально допустимый балл первого этапа квалификационного оценивания: для Кассационного административного суда - 127 баллов, Кассационного хозяйственного суда - 130 баллов, Кассационного уголовного суда - 119 баллов, Кассационного гражданского суда - 125 баллов.

ВККС решила допустить до 2 этапа квалификационного оценивания - исследования досье и проведения собеседования кандидатов, набравших минимально допустимый и более баллов. Также эти кандидаты пройдут тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей. Их досье исследовать Общественный совет добропорядочности. Комиссия, в частности, будет учитывать информацию и выводы Общественного совета добропорядочности в случае, если такие ей будут предоставлены.

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