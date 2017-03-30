На 12 апреля запланировано проведение уже IV Международного налогового форума. Наши спикеры уже делают презентации и готовятся поделиться самым ценным: знанием и опытом.
Анна Писанка, заместитель начальника отдела налогового права юридического департамента Fozzy Group:
«В нашей стране сложилась традиция – каждый новый год встречать с изменениями в Налоговый кодекс. Очередные изменения, вступившие в силу в 2017 году, принесли немало сюрпризов, в том числе и для самого законодателя. Одна часть таких сюрпризов была исправлена принятием нового закона, другая их часть - так и осталась в тексте Кодекса, порождая волну противоречивой правоприменительной практики.
Dura lex, sed lex – поэтому принимая ситуацию такой, какая она есть, давайте попробуем разобраться, какую пользу может извлечь налогоплательщик, применяя недоразумения новой редакции Налогового кодекса Украины».
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