Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 марта 2017 года, 18:30

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВАСУ отменил решение парламента об увольнении судьи за решения против майдановцев

30 марта 2017 года Источник:LB.ua

Высший административный суд отменил увольнение Верховным Советом за нарушение присяги судьи Святошинского районного суда Киева Аллы Чалой, выносившей решения об аресте активистов Евромайдана. Об этом сообщила представитель пресс-службы Высшего админсуда Галина Гаевская.

«В понедельник, 27 марта, Высший административный суд Украины удовлетворил иск Чалой Аллы Петровны к Верховному Совету Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховного Совета Украины от 29 сентября 2016 года», - сообщила она.

Рассматривала дело коллегия судей во главе с Александром Донцом.

Председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло отметил, что это первое решение ВАСУ по искам «майдановских» судей, уволенных парламентом 29 сентября 2016 года за нарушение присяги.

В большинстве случаев Высший админсуд приостановил рассмотрение данной категории дел до вынесения Верховным Судом решения относительно законности внесения представления Высшим советом юстиции об увольнении судей, судивших евромайдановцев.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    АФ «Династия»
  • integrites
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом