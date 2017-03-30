ВАСУ отменил решение парламента об увольнении судьи за решения против майдановцев

Высший административный суд отменил увольнение Верховным Советом за нарушение присяги судьи Святошинского районного суда Киева Аллы Чалой, выносившей решения об аресте активистов Евромайдана. Об этом сообщила представитель пресс-службы Высшего админсуда Галина Гаевская.
«В понедельник, 27 марта, Высший административный суд Украины удовлетворил иск Чалой Аллы Петровны к Верховному Совету Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховного Совета Украины от 29 сентября 2016 года», - сообщила она.
Рассматривала дело коллегия судей во главе с Александром Донцом.
Председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло отметил, что это первое решение ВАСУ по искам «майдановских» судей, уволенных парламентом 29 сентября 2016 года за нарушение присяги.
В большинстве случаев Высший админсуд приостановил рассмотрение данной категории дел до вынесения Верховным Судом решения относительно законности внесения представления Высшим советом юстиции об увольнении судей, судивших евромайдановцев.
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