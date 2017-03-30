Сегодня 30 марта 2017 года, 18:30

НАПК не обеспечило автоматическую проверку электронных деклараций, - Минюст

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции не обеспечило доступ к реестрам других органов, из-за чего автоматическая проверка электронных деклараций стала невозможной. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Система электронного декларирования предусматривает, что, кроме подачи электронных деклараций, которые являются публичными, эта система должна автоматически проверять декларации — для того, чтобы не было субъективного фактора. В законе мы предусмотрели, что система должна иметь автоматическое соединение с другими реестрами. Для этого НАПК должно было разработать еще один модуль, — заказать, чтобы этот модуль написали — который бы дал возможность автоматического обмена информацией с другими реестрами. Они этого, как и с закупкой серверов, не сделали. И сейчас они рассказывают, что не могут обмениваться информацией с реестрами Минюста», – пояснил министр.

Напомним, ранее П.Петренко заявил, что НАПК не обеспечило закупку необходимого оборудования, хотя и получило на это финансирование.