НБУ ввел новую методику оценки запасов прямых иностранных инвестиций

Национальный банк Украины ввел новую методику оценки учета запасов прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
«Учет будет производиться согласно текущей рыночной стоимости прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Это позволит приблизить стоимость запасов данных инвестиций к реалиям рынка и уменьшить расхождения в данных НБУ и Государственной службы статистики Украины (Госстат)», - отмечают в пресс-службе.
Согласно сообщению пресс-службы, в результате мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов рыночная стоимость активов предприятий существенно снизилась. Из-за отсутствия просмотра их стоимости, начиная с 2010 года, часть запасов прямых иностранных инвестиций отображалась по существенно завышенной стоимости. Так, начиная с 2017 года, переоценка стоимости ключевых листинговых предприятий будет осуществляться НБУ и Госстатом ежеквартально.
Также, в планах НБУ передавать данные по ПИИ банковского сектора в Госкомстат. Для этого необходимо модернизировать программное обеспечение Нацбанка и согласовать форматы передачи данных от НБУ в Госслужбу статистики.
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