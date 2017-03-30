В правительстве заявляют, что абонплата за газ не увеличит расходы людей

Министр социальной политики Андрей Рева говорит, что введение абонентской платы за газ ни в коем случае не повысит расходы населения на услугу. Об этом он заявил журналистам в четверг.
«На кармане человека это никаким образом не отразится», - подчеркнул он.
Министр пояснил, что таким образом цена на газ не увеличивается, а просто разбивается на два отдельных счета – за сам газ и за его транспортировку. При этом, по его словам, цена газа уменьшается.
«Если вы их сложите вместе – это те же самые 6879 грн (за 1000 куб. м – ред.)», - отметил А.Рева.
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