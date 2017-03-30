Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 марта 2017 года, 16:59

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В правительстве заявляют, что абонплата за газ не увеличит расходы людей

30 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министр социальной политики Андрей Рева говорит, что введение абонентской платы за газ ни в коем случае не повысит расходы населения на услугу. Об этом он заявил журналистам в четверг.

«На кармане человека это никаким образом не отразится», - подчеркнул он.

Министр пояснил, что таким образом цена на газ не увеличивается, а просто разбивается на два отдельных счета – за сам газ и за его транспортировку. При этом, по его словам, цена газа уменьшается.

«Если вы их сложите вместе – это те же самые 6879 грн (за 1000 куб. м – ред.)», - отметил А.Рева.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом