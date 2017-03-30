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Ощадбанк ввел комиссию за оплату услуг ЖКХ

30 марта 2017 года Источник:Finclub

Государственный Ощадбанк ввел комиссию за прием в кассе платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

«Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона. При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 грн», - сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

В госбанке напоминают, что уже «на протяжении двух месяцев киевские отделения обрабатывают значительно увеличенное количество коммунальных платежей в связи с отказом «Укрпочты» от проведения платежей ГИВЦ».

Комиссию 3 грн за прием платежей ЖКХ Ощадбанк пытался установить еще в ноябре 2016 года - она должна была вступить в силу с 1 декабря. Но после того, как тема приобрела значительный резонанс и вынудила вмешаться в тарифообразование банка президента Петра Порошенко. Банк «отложил» введение комиссии до тех пор, пока не «разработает механизм, который позволит оставить бесплатной оплату коммунальных услуг для наименее обеспеченных слоев населения».

Так, без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами Ощадбанка.

«Подчеркиваем, наименее социально защищенная категория, пенсионеры, смогут оплачивать коммунальные платежи через кассы банка БЕЗ комиссии при расчете пенсионной картой Ощадбанка», - сообщили FinClub в Ощадбанке.

Остальные клиенты Ощадбанка, а также пенсионеры, которые не являются клиентами госбанка, должны платить в кассе комиссию. Фактически госбанк таким образом призывает других пенсионеров-киевлян переходить у нему на обслуживание, обещая «бесплатное оформление пенсионной карты Ощадбанка».

У других потребителей без комиссии Ощадбанка принимает платежи только через дистанционные каналы платежей:

• информационно-платежные терминалы Ощадбанка (как наличными, так и картой банка) - в Киеве их более 400;

• «коммунальное приложение» в мобильном и интернет-банкинге «Ощад 24/7» - более 1,26 млн клиентов Ощадбанка являются пользователями Ощад24/7;

• сайты ГИВЦ gioc.kiev.ua и ЦКС cks.kiev.ua (держателям «Карты киевлянина» и «Моей карты») - эмиссия «Карты киевлянина» уже составила около 500 тыс карт, «Моей карты» в Киеве – 150 тыс.

«На начало 2017 года мы зафиксировали, что уже 50% платежей проходит через дистанционные каналы, а не через кассу (в 2014 году этот показатель был на уровне 20%)», - сообщили в Ощадбанке.

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