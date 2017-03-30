Помощь при рождении ребенка теперь можно оформить онлайн, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики запустило онлайн-услугу по подаче заявления для назначения материальной помощи при рождении ребенка. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
«С 10 марта заработал электронный сервис, а именно назначение помощи при рождении ребенка в электронном режиме», - сказал А.Рева.
Он уточнил, что подать соответствующее заявление можно на портале Минсоцполитики.
После рассмотрения заявления сотрудником территориального управления социальной защиты помощь можно будет получить переводом на банковский счет.
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