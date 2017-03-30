Судебные органы считают нарушением допуск к работе на условиях стажировки без предварительного оформления трудового договора. Такой вывод сделали судьи Николаевского окружного административного суда в постановлении от 06.02.2017 года по делу № 814/2156/16.
По их мнению, это является нарушением ст. 24 КЗоТ, согласно которой работник не может быть допущен к работе без:
• заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа,
• сообщения ГФС о приеме работника на работу в порядке, установленном правительством.
За такое правонарушение предусмотрена ответственность в соответствии с абз. 1 ч. 2 ст. 265 КЗоТ в 30-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
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Любая стажировка - это работа, которая должна оплачиваться и оформляться в установленном законом порядке - согласно Кодексу законов о труде. А на вопрос: - в качестве кого принимать стажера адвоката? отвечаю: оформляй их на работу стажером и плати им зарплату согласно КЗоТ. Закон для всех один - и для адвокатов, и для арбитражных управляющих, и для министров ... И не надо ничего выдумывать.
В качестве кого принимать на стажировку, например, стажера адвоката или арбитражного управляющего?
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