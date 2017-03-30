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Сегодня 30 марта 2017 года, 16:59

Суд подтвердил правомерность штрафа за стажировку без оформления трудового договора

Судебные органы считают нарушением допуск к работе на условиях стажировки без предварительного оформления трудового договора. Такой вывод сделали судьи Николаевского окружного административного суда в постановлении от 06.02.2017 года по делу № 814/2156/16.

По их мнению, это является нарушением ст. 24 КЗоТ, согласно которой работник не может быть допущен к работе без:

• заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа,

• сообщения ГФС о приеме работника на работу в порядке, установленном правительством.

За такое правонарушение предусмотрена ответственность в соответствии с абз. 1 ч. 2 ст. 265 КЗоТ в 30-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.