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Суд подтвердил правомерность штрафа за стажировку без оформления трудового договора

30 марта 2017 года Источник:Дебет-кредит

Судебные органы считают нарушением допуск к работе на условиях стажировки без предварительного оформления трудового договора. Такой вывод сделали судьи Николаевского окружного административного суда в постановлении от 06.02.2017 года по делу № 814/2156/16.

По их мнению, это является нарушением ст. 24 КЗоТ, согласно которой работник не может быть допущен к работе без:

• заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа,

• сообщения ГФС о приеме работника на работу в порядке, установленном правительством.

За такое правонарушение предусмотрена ответственность в соответствии с абз. 1 ч. 2 ст. 265 КЗоТ в 30-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

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Комментарии:»

Для Недоумевающего 30 марта 2017 года 16:39 #

Любая стажировка - это работа, которая должна оплачиваться и оформляться в установленном законом порядке - согласно Кодексу законов о труде. А на вопрос: - в качестве кого принимать стажера адвоката? отвечаю: оформляй их на работу стажером и плати им зарплату согласно КЗоТ. Закон для всех один - и для адвокатов, и для арбитражных управляющих, и для министров ... И не надо ничего выдумывать.

Недоумевающий 30 марта 2017 года 15:13 #

В качестве кого принимать на стажировку, например, стажера адвоката или арбитражного управляющего?

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