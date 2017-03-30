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С 1 апреля семь судов заработают с системой «Электронного суда»

30 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

С 1 апреля с.г. семь судов: Киевский апелляционный административный суд, Апелляционный суд Одесской области, Киевский районный суд города Одессы, Одесский апелляционный хозяйственный суд, Хозяйственный суд Одесской области, Винницкий апелляционный административный суд и Винницкий окружной административный суд заработают с системой «Электронного суда». Об этом идет речь в приказе Государственной судебной администрации Украины от 23 марта 2017 года, передает пресс-служба КААС.

«С целью обеспечения обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса, уголовного производства утвержден Временный регламент обмена электронными документами, который должен заработать с 1 апреля 2017 года», - сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, в семи судах стартует процесс внедрения позитивных изменений и инноваций, направленных на упрощение порядка доступа граждан в суд, обеспечение прозрачности и оперативности в предоставлении информации, повышение качества предоставления судебных услуг.

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