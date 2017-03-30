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В здании Киевского апелляционного админсуда пройдет выставка «Судебная зарисовка»

30 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

С 31 марта – по 7 апреля в Киевском апелляционном административном суде пройдет выставка «Судебная зарисовка».

Как отмечают в пресс-службе суда, зарисовка судебных заседаний - распространенное явление для судов США. Своеобразный эксперимент по внедрению этих традиций в Киевском апелляционном административном суде оказался интересным как для художественного, так и для юридического сообщества.

Реализовывать замысел помогли Urban Sketchers Ukraine и YAP (Youth Art Platform).

Отметим, выставка будет работать с 9:00 – 16:00 по адресу ул. Московская 8, корп. 30, на втором этаже возле актового зала. Вход бесплатный, однако, чтобы попасть в здание суда необходимо предъявить документ, который удостоверяет личность.

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