В здании Киевского апелляционного админсуда пройдет выставка «Судебная зарисовка»

С 31 марта – по 7 апреля в Киевском апелляционном административном суде пройдет выставка «Судебная зарисовка».
Как отмечают в пресс-службе суда, зарисовка судебных заседаний - распространенное явление для судов США. Своеобразный эксперимент по внедрению этих традиций в Киевском апелляционном административном суде оказался интересным как для художественного, так и для юридического сообщества.
Реализовывать замысел помогли Urban Sketchers Ukraine и YAP (Youth Art Platform).
Отметим, выставка будет работать с 9:00 – 16:00 по адресу ул. Московская 8, корп. 30, на втором этаже возле актового зала. Вход бесплатный, однако, чтобы попасть в здание суда необходимо предъявить документ, который удостоверяет личность.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года – 2016» Вектор будущего
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: