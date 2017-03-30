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В Минсоцполитики намерены ввести электронный реестр трудовых договоров

30 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Министерство социальной политики Украины планирует ввести норму о создании электронного реестра трудовых договоров. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы планируем в Минсоцполитики ввести еще одну важную вещь, а именно электронный реестр трудовых договоров на Украине. То есть работодатель будет обязан информацию о заключении трудового договора с каждым, кто работает по найму, вносить в специальный реестр», - заявил А.Рева.

По его словам, таким образом, трудовой договор гражданина можно будет накладывать на систему персонифицированного учета Пенсионного фонда для того, чтобы отслеживать информацию о выплате заработной платы или страховых взносов. После прекращения трудовых договоров, они будут архивироваться. Также Рева сообщает, что ведение электронного реестра станет важным инструментом для защиты трудовых прав и борьбы с теневой занятостью.

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