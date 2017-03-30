Сегодня 30 марта 2017 года, 15:28

Польские консульства и посольство на Украине остаются закрытыми

Польша пока не собирается возобновлять работу своих консульств и посольства в Киеве после обстрела Генконсульства в Луцке в среду, 29 марта. Об этом рассказал посол Польши на Украине Ян Пекло.

«Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке Украина усилила защиту дипломатических ведомств настолько, чтобы Польша снова могла их открыть», - заявил посол.

Посол Польши отметил, что польские консульства откроют только после уверенности в том, что уровень их защиты с украинской стороны действительно усиленный.

Я.Пекло напомнил, что Президент Порошенко пообещал усилить охрану не только польских дипломатических ведомств, но в целом всех дипломатических представительств на Украине, что может быть связано с более сложной операцией и сделать это так просто и быстро не удастся.

Также он добавил, что несмотря на такие осложнения, граждане Украины могут продолжать подавать визовые заявления.

«Визовые центры работают, принимают документы, ведь это не территория польских консульств. Зато консульства для внешних заинтересованных лиц закрыты. Для польских граждан они открыты. Если это срочное дело и надо что-то быстро решить, то для граждан Польши не будет с этим проблем», - заверил г-н Пекло.