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ЮФ GOLAW стала официальным спонсором премьеры оперы Флория Тоска

30 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма GOLAW в рамках своей программы поддержки творческих людей GO'TALENTS, в сотрудничестве с Посольством Италии на Украине и Итальянским институтом культуры на Украине стала официальным партнером премьеры оперы «Флория Тоска» - одного из самых выдающихся музыкальных творений начала ХХ века итальянского композитора Джакомо Пуччини. Показ спектакля продлится с 31 марта по 30 апреля 2017 года в Национальной опере Украины.

GOLAW уже традиционно поддерживает художественные инициативы. С 2015 года, сотрудничая с Посольством Италии, фирма выступала спонсором таких известных художественных проектов, как Второй музыкальный итальянский фестиваль «БАРОККО», который проходил на базе ведущих культурных институций Киева, Одессы, Львова и Минска, а также показ опер «Служанка-Госпожа» Ж. Перголези и «Джанни Скикки» Дж. Пуччини. В 2016 году фирма основала проект GO'TALENTS - программу поддержки молодых творческих людей, которые не имеют достаточно средств свободно реализовать свой талант.

«С каждым годом проекты, которые мы реализуем совместно с Посольством Италии, все более впечатляющие и вдохновляющие. Опера «Флория Тоска» авторства Джакомо Пуччини – это удивительное произведение. Премьера оперы посвящена 60-летию Римских договоров и 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Итальянской Республикой. Безусловно, такой творческий проект является знаковым для развития и укрепления межкультурных отношений двух стран», - говорит Валентин Гвоздий, управляющий партнер GOLAW.

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