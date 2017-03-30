Сегодня 30 марта 2017 года, 13:57

В Минюсте работают над изменениями в закон о НАПК

Министерство юстиции по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана начало разработку законопроекта о внесении изменений в закон о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Данный законопроект обеспечит нормирование работы НАПК и даст возможность провести конкурсы на руководящие должности этого органа», - сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что разработанные изменения должны обеспечить полную перезагрузку НАПК и скорейшее проведение конкурсного отбора руководства агентства. Так же министерство юстиции отмечает, что, несмотря на сбои и проблемы с работой реестра, все декларанты должны подать свои декларации в соответствии с законом.