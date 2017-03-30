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Премьер-министр напомнил, что 1 апреля стартует программа «Доступные лекарства»

30 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

1 апреля стартует программа «Доступные лекарства». Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в соцсети.

«1 апреля - большое событие в сфере здравоохранения украинцев: стартует Правительственная программа «Доступные лекарства» для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой», - пишет он.

Напомним, согласно программе, граждане, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и бронхиальной астмы смогут приобретать лекарства в аптеках бесплатно либо с небольшой доплатой. Однако ряд условий выполнения этой программы до сих пор не выполнены.

Как ранее сообщала «ЮП», в Минздраве рассказали, в каких аптеках и как можно получать бесплатные лекарства.

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