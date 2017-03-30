Сегодня 30 марта 2017 года, 12:26

В Шевченковском райсуде не проводятся судебные заседания в связи с сообщением о заминировании

В Шевченковском районном суде г.Киева судебные заседания не проводятся в связи с сообщением о заминировании. Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат Николай Голоднюк.

«Коллеги, всем к сведению, судебные заседания в Шевченковском суде г. Киева сняты с рассмотрения в связи с заминированием», - написал Н.Голоднюк.

Отметим, что сегодня сообщение о заминировании также поступило в Нацполицию Одесской области. Однако, специалисты-взрывотехники не обнаружили никаких взрывных предметов в здании Апелляционного суда Одессы.