В Шевченковском райсуде не проводятся судебные заседания в связи с сообщением о заминировании

В Шевченковском районном суде г.Киева судебные заседания не проводятся в связи с сообщением о заминировании. Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат Николай Голоднюк.
«Коллеги, всем к сведению, судебные заседания в Шевченковском суде г. Киева сняты с рассмотрения в связи с заминированием», - написал Н.Голоднюк.
Отметим, что сегодня сообщение о заминировании также поступило в Нацполицию Одесской области. Однако, специалисты-взрывотехники не обнаружили никаких взрывных предметов в здании Апелляционного суда Одессы.
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