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Парламенте предлагают запретить на Украине аборты по желанию женщины

30 марта 2017 года Источник:УНИАН

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов зарегистрировал в Верховном Совете Украины проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов) (№6239). Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Депутат предлагает в Гражданском кодексе Украины установить, что искусственное прерывание беременности разрешается только в случаях и при наличии обстоятельств, установленных законодательством, в сроки, не превышающие 22 недели. В действующей норме соответствующей статьи говорится, что искусственное прерывание беременности, если она не превышает 12 недель, может осуществляться по желанию женщины. В случаях, установленных законодательством, искусственное прерывание беременности может быть проведено при беременности от 12 до 22 недель. Перечень обстоятельств, разрешающих прерывание беременности после 12 недель беременности, устанавливается законодательством.

Кроме того, законопроектом в законе «Основы законодательства Украины об охране здоровья» устанавливается, что операция искусственного прерывания беременности (аборт) может быть проведена в учреждениях здравоохранения только в случаях и при наличии следующих обстоятельств:

• если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины;

• наличии медицинских показаний относительно патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения;

• зачатия ребенка в результате изнасилования.

Указанные обстоятельства обязательно заверяются комиссией соответствующих экспертов. Женщине, которой разрешена операция искусственного прерывания беременности (аборт), в обязательном порядке бесплатно предоставляется полнота всей информации о последствиях такой операции и стадии эмбрионогенеза.

В то же время, согласно действующей норме, операция искусственного прерывания беременности (аборт) может быть проведена по желанию женщины в учреждениях здравоохранения при беременности сроком не более 12 недель. В случаях, установленных законодательством, искусственное прерывание беременности может быть проведено при беременности от 12 до 22 недель. Перечень обстоятельств, разрешающих прерывание беременности после 12 недель беременности, устанавливается законодательством.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, законодательством немногих стран мира аборты запрещены (4 из 193 стран). В 119 странах прерывание беременности допускается только в случае угрозы жизни или здоровью матери. В то же время, 70 стран, к которым относится и Украина, «дают право женщине самостоятельно сделать выбор и решить, готова ли она подарить жизнь новому человеку».

«Но дав право женщине решать самостоятельно вопрос о проведении аборта, большинство стран не учитывало право мужа на отцовство (одно из репродуктивных прав человека)», - говорится в тексте. Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, «международные неправительственные организации стоят на позиции, что свободное проведение абортов является нарушением права ребенка на жизнь». «Такая позиция подтверждается точкой зрения современной эмбриологии», - отмечается в документе.

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