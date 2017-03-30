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Александр Нечитайло снова возглавил ВАСУ

30 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Высшем административном суде Украины состоялось собрание судей суда по вопросу избрания председателя ВАСУ. На собрание зарегистрировалось 40 из 47 судей. Срок полномочий действующего председателя Александра Нечитайло истекает завтра - 31 марта. Заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович напомнил о разъяснении Совета судей Украины о том, что председатель может занимать должность два сроки подряд, ведь сейчас процедура избрания председателя проходит по новому законодательству. Г-н Смокович подчеркнул, что часть судей ВАСУ идет в судьи Верховного Суда, часть пойдет туда во втором туре, часть судей захочет пойти в апелляционные суды, а часть пойдет в отставку. «Такие сейчас реалии. Мы все вместе должны решать эти вопросы», - подчеркнул судья.

Злободневным также, по словам г-на Смоковича, является вопрос аппарата суда. «Нужно работать не просто, чтобы повесить замок на двери ВАСУ, а чтобы суд влился в Кассационный административный суд ВС», - считает он. Михаил Смокович предложил всего одну кандидатуру на должность главы суда – действующего председателя Александра Нечитайло. Других предложений не поступило. «Мы сейчас проходим довольно сложное время – время создания кассационных судов в составе ВС, время ликвидации ВАСУ», - отметил г-н Нечитайло. Вопросов к судье не возникло, были только пожелания успехов.

После тайного голосования собрание судей избрало Александра Нечитайло председателем. «За» его кандидатуру проголосовало 35 судей, пять судей не поддержало эту кандидатуру.

На брифинге, после собрания судей, г-н Нечитайло отметил, что после ликвидации ВАСУ он планирует заниматься частной юридической практикой.

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Комментарии:»

Рыжая 30 марта 2017 года 11:58 #

Чтобы успел сдать ликвидационный баланс при создании нового ВС и ликвидации всех вышек и ВСУ (другим вникать не охота)

до 5 квітня чи що??? 30 марта 2017 года 11:26 #

Його заява вже вже рік у ВРП і перенесено на 5.04

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