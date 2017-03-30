Сегодня 30 марта 2017 года, 12:26

НАБУ открыло дело в отношении судьи, которая затягивала процесс Р.Насирова

НАБУ начало уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда Людмилы Шереметьевой, которая самоустранилась от своих обязанностей в деле Романа Насирова и распустила суд, заблокировав избрание ему меры пресечения. Об этом говорится в ответе НАБУ относительно заявления народных депутатов об уголовном правонарушении.

В НАБУ сообщили, что заявление принято и по результатам его рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, и начато уголовное производство.

Ранее группа народных депутатов передала в НАБУ заявление о нарушении должностных обязанностей председателя суда Соломенского района Киева Л.Шереметьевой.

В заявлении говорится, что 5 марта Л.Шереметьева самоустранилась и не выполнила свои должностные обязанности - не назначила дежурного судью для рассмотрения ходатайства защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника, который вел заседание об избрании меры пресечения отстраненному главе ГФС Насирову.

6 марта общественные активисты пикетировали здание суда в Киеве, опасаясь, что отстраненный глава Государственной фискальной службы, обвиненный в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству в размере 2 млрд грн, может убежать.

8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.