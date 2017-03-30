Сегодня 30 марта 2017 года, 10:55

НБУ отчитался, сколько раз предоставлял правоохранителям информацию

Национальный банк Украины (НБУ) с начала года 28 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к информации. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Управления информации и общественных коммуникаций НБУ. В частности, активнее всего в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.

В январе и феврале 2017 года НБУ предоставлял доступ правоохранителям 28 раз: 11 раз – в январе и 17 – в феврале. Кроме того, сообщается, что за 2016 год НБУ предоставил доступ к информации правоохранителям 155 раз.

«Так, за 12 месяцев 2016 года НБУ 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации», – сообщили в НБУ.

Напомним, вчера сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в здании Национального банка Украины. Позже стало известно, что обыски проводятся в связи с расследованием фактов злоупотреблений чиновниками регулятора в интересах третьих лиц.