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Партнер с Украины избран лидером юридического направления услуг PwC в Восточной Европе

30 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

На ежегодной встрече руководителей юридического направления услуг PwC стран Центральной и Восточной Европы, которая состоялась 11-13 марта в Баку, был избран новых лидеров, которые будут отвечать за дальнейшее развитие юридических услуг фирмы в регионе.

Поэтому, Управляющий партнер PwC Legal на Украине Андрей Пронченко будет руководить юридическим направлением фирмы в восточном кластере. В частности, Андрей будет отвечать за развитие и рост юридических услуг PwC на Украине, России, Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия) и Евразии (Казахстан, Узбекистан, Монголия, Кыргызстан, Таджикистан).

Карл Паадам, Управляющий партнер PwC Legal Балтия, будет отвечать за развитие юридических услуг PwC в западном/центральном кластере, а именно - странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Польше, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Румынии и на Балканах (Болгария Албания, Хорватия, Босния, Сербия, Косово).

Новоизбранные лидеры уже приступили к выполнению своих новых функций.

Комментируя свою новую роль Андрей Пронченко, отметил: «Безусловно, для меня это - вызов, ведь сейчас буду нести и чувствовать двойную ответственность, управляя развитием юридической практики PwC не только на Украине, но и в восточноевропейском регионе. Я очень благодарен своей предшественнице - госпоже Яне Золоев, талантливому лидеру, за ее колоссальный вклад в развитие юридической практики PwC в странах Центральной и Восточной Европы. Мне импонируют амбиции и проактивные подходы, которые демонстрируют мои коллеги-партнеры из других стран. У нас впереди много планов, задач и работы, но я не сомневаюсь, что при поддержке такой команды наши инициативы будут иметь успех».

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