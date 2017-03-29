Сегодня 29 марта 2017 года, 19:46

Участники Форума искали баланс интересов кредиторов и должников в процедуре банкротства

Финальным аккордом Форума по реструктуризации и банкротству стал баттл «Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства» (его модератором выступил Глеб Бондарь, партнер, руководитель практики финансового права и реструктуризации ЮФ AVELLUM).

Сторону кредиторов представляли: Елена Волянская, советник LCF, Елена Ермолова, заместитель начальника управления по работе с проблемными активами ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», руководитель рабочей группы по банкротству Независимой ассоциации банков Украины и Денис Грищенко, главный менеджер по правовым вопросам управления правового и аналитического обеспечения департамента проблемных кредитов АО «Райффайзен Банк Аваль». В группу их визави — должников — вошли Юлиан Хорунжий, старший партнер АО Ario, и Елена Голубенко, представитель ЧАО «КЗБН «РОСИНКА» и Анатолий Вязовченко, председатель Национального профессионального союза арбитражных управляющих Украины.

Существует ли баланс интересов кредиторов и должников в законодательстве? — задавая тон дискуссии, поинтересовался модератор. Ключевой тезис кредиторов такой: в отечественном законодательстве баланс интересов кредиторов и должников не соблюден, несмотря на задекларированную в нем сбалансированность нормотворческих процедур и механизмов. «Банкротство в Украине — это процедура должника», — выразила убеждение г-жа Волянская, считающая, что законодательные права кредиторов во многом декларативны. Солидарна с таким мнением и Елена Ермолова. По ее словам, только за последние три месяца Высший хозяйственный суд Украины принял 16 постановлений, в которых ставился вопрос об отмене аукционов в процедуре ликвидации. «Сейчас процедура банкротства превратилась в очень выгодный механизм «выведения» залогового имущества должников за копейки»,— подчеркнула она. О том, что надежды банков как залоговых кредиторов на новое профильное законодательство, которое действует уже около 4 лет, не оправдались, говорил и Денис Грищенко. Правда, по его убеждению, главная проблема не в законодательной концепции, а в том, как она реализуется на практике.

Представители группы должников придерживались противоположного мнения. «В реальной Украине, с учетом нынешней судебной практики, профильный закон является прокредиторским», — выразил убеждение Юлиан Хорунжий, назвав две основные объективные причины банкротства: первая — «похоронить должника», вторая — очистить активы. А вот Елена Голубенко уверена: что баланс интересов кредитора и должника в процедурах банкротства не возможен априори. Она сравнила процедуру банкротства с забегом: кредитор бежит в одном направление (главная цель – получить контроль над арбитражным управляющим, процессом реализации имущества и т.д.), должник, уже обессиленный финансово, — бежит в другом, изо всех сил стараясь восстановить свою платежеспособность. В свою очередь Анатолий Вязовченко, парируя на выпады своих визави (дескать, залоговое имущество продается за бесценок), отметил, что в этом, в первую очередь, виноваты сами банки.

Доводы последних оказались более убедительными: команду должников поддержали 60% присутствующих, их оппонентов — группу кредиторов — только 40%.