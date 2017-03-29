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ВККС определила общий минимально допустимый балл для экзамена в рамках конкурса в ВС

29 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Был рассмотрен вопрос об определении общих результатов первого этапа экзамена в рамках квалификационного экзамена. Председатель ВККС Сергей Козьяков напомнил, что этапами квалификационного оценивания являются экзамен, исследование судейского досье и собеседование. В связи с переходом ко второму этапу необходимо определить общий минимально допустимый балл для этапа «экзамен». Фактически, это сумма двух минимальных баллов. И так, для административной юрисдикции этот балл составил 127 (60 на анонимном тестировании и 67 на практическом задании), для хозяйственной – 130 (60+70), для уголовной - 119 (54+ 65), для гражданской – 125 (60+65). То есть, те кандидаты, которые набрали минимальный допустимый общий балл и больше допущены ко второму этапу. Списки тех, кто допущен ко второму этапу будут вскоре опубликованы на сайте ВККС.

Также ВККС приняла решение об утверждении тестирования с целью проверки личных морально-психологических качеств и общих способностей при помощи методик. Методика включает четыре теста ( General Skills Test, «Оценка интегративности», опросник «Большая пятерка-2», MMPI-2) и интервью с психологом.

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