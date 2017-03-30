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КМУ инициирует отмену уголовной ответственности за несвоевременную подачу е-декларации

30 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

В Кабинете министров Украины планируют разработать законопроект об отмене уголовной ответственности за несвоевременную подачу электронной декларации в течение 10 дней, а также готовы перезагрузить состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на заседании правительства.

«Что касается 400 тыс людей, которые сейчас являются заложниками (ситуации – ред.)… Мы готовы совместно с Кабинетом министров быстро разработать необходимые изменения в законодательство… Все, кто не имел такой возможности – подать декларации, но подал черновики – нам нужно будет просить парламент, чтобы он для этих людей фактически ввел отмену уголовной ответственности и дал возможность им подать декларации в течение еще 10-ти дней, условно говоря», – сказал П.Петренко.

При этом он призвал НАПК по почте проинформировать декларантов о том, кому закон разрешает подать е-декларации до 1 мая. Кроме того, министр выступил за проведение независимого аудита НАПК. «Я выступаю за то, чтобы в законе был прописан быстрый очень конкурс относительно перезагрузки (НАПК – ред.). Я полностью поддерживаю премьера – нужно иметь смелость, если ты не способен выполнять свою миссию, а не обвинять всех, что тебе мешают», – сказал П.Петренко.

Министр юстиции также заявил, что коллегиальность НАПК была ошибкой. «Наше предложение – оперативно, на базе уже созданной рабочей группы разработать изменение в закон… Я считаю, что это должен быть орган с единоличной ответственностью», – сказал он.

По его мнению, существующие проблемы с системой подачи деклараций возникли вследствие «непрофессиональности и случайности» людей, назначенных на руководящие должности НАПК.

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Комментарии:»

Рукалицо 30 марта 2017 года 10:53 #

Сделать сервис с пропускной способностью в 70тыс. пользователей для 2,5+ млн пользователей, а при его неработоспособности винить руководство... Не ту страну назвали...

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