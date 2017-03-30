Грузия предоставила статус беженца 600 переселенцам с Украины, - МинВОТ

Грузия предоставила 600 переселенцам из Украины статус беженца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Согласно сообщению, 20% территории Грузии остается оккупированной. Переселенцы из Абхазии и Южной Осетии составляют 7% от общего населения Грузии.
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Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
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