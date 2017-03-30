Сегодня 30 марта 2017 года, 09:24

АМКУ начал рассмотрение дела против «Новой почты»

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции ООО «Новая почта интернешнл». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что компания может предоставлять ложную информации о сроках международной доставки.

«В Антимонопольном комитете Украины рассматривается дело о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации о сроках доставки ООО «Новая почта Интернешенл» товаров из-за рубежа, что вводит в заблуждение, а именно, о сроках доставки заказов на Украине/в отделения Новая Почта на Украине или к заказчикам услуг на Украине с момента прибытия заказа на склад NP Shopping в США в то время, как истинный срок доставки заказов мог превышать этот срок», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, действительный срок доставки может быть выше, чем указанный компанией.