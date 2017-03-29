Сегодня 29 марта 2017 года, 16:44

Форум: докладчики профильной сессии разбирались в механизмах выведения неплатежеспособных банков с рынка и нюансах судебных споров с должниками

В ходе очищения банковского сектора большое количество финансовых учреждений были признаны неплатежеспособными и выведены с рынка. Особенности банкротства банков на II Форуме по реструктуризации и банкротству разбирали докладчиками профильной сессии, модерируемой Алексеем Сошенко, управляющим партнером ЮФ Redcliffe Partners. Открывая сессию, модератор сделал краткий обзор ситуации в украинском банковском секторе, выделив ряд внешних и внутренних причин кризиса и подчеркнул возросшую роль Фонда гарантирования вкладов физических лиц – ключевого субъекта в процессе выведения неплатежеспособных банков с рынка.

Тарас Елейко, и.о. директор департамента консолидированных продаж и управления активами ФГВФЛ рассказал о рынке проблемных активов на Украине, детально остановившись на оценке активов, находящихся под управлением Фонда. По его словам, рыночная стоимость этих активов составляет не более 20% их балансовой стоимости, причем 1\3 находится в залоге НБУ по кредитам рефинансирования. «Должники «выводят» активы используя чрезмерную слабость правового поля Украины относительно защиты прав кредиторов», – отметил докладчик. Он рассказал о предпринимаемых Фордом мерам по реализации активов, отметив при этом, что продажа крупных кредитов ныне сильно затруднена.

Ведущий юрисконсульт ФГВФЛ Владислав Кикалов, в свою очередь рассказал о судебных решениях, которые препятствуют ФГВФЛ выполнять возложенные на него Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» функции при выводе неплатежеспособных банков с рынка. В частности, он обратил внимание на судебные решение, которым отменялись решения НБУ И Фонда об отнесении банка к категории неплатежеспособными – особенности выполнения таких решений судами при этом не устанавливаются. По его словам, подобная практика дестабилизирует работу ФГВФЛ создает угрозы функционированию системы гарантирования вкладов как таковой. Фонд обжалует такие судебные решения, в частности два дела ожидают рассмотрения Верховным Судом Украины.

Обзор практических кейсов противодействия должников возврату долгов банку сделал Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика». «Как показывает практика, должники стремятся перенести наработанные механизмы работы с проблемной задолженностью на свои взаимоотношения с Фондом, с учетом существующей специфики» отметил г-н Корчагин. При этом должники стремятся либо добиться освобождения от исполнения своих обязательств (используя нюансы норм законодательства), либо максимально затянуть все процессы взыскания долга, либо же осуществить «непрямой» выкуп своего долга с существенным дисконтом. Докладчик также детально остановился на нюансах достаточно распространенной практики по делам о зачете встречных требований, а также погашении обязательств за счет вклада. Г-н Корчагин также обратил внимание на практику выведения имуществa из-под ипотеки, назвав ее «основной головной болью банков и Фонда».

Константин Юхименко, эксперт в юридическом обеспечении банковской деятельности в свою очередь рассказал участникам Форума о возможностях докапитализации как способе избежать банкротства банка. По словам докладчика, банки являются одними из наиболее экономически зарегулированными субъектами хозяйствования и нормативы капитала относятся к основным требованиям НБУ. Он напомнил, что пороговые значения регулятивного капитала увеличены (минимум 200 млн грн уже в июле этого года) и многие банки должны будут докапитализироваться. Г-н Юхимеко также обратил внимание на другие индикаторы в деятельности банков, такие как показатели адекватности регулятивного капитала. А говоря о особенностях увеличения капитала банка он выделил внешние и внутренние ресурсы, а также слияния и поглощения банков, напомнив при этом, что недавно был принят специальный закон, упрощающий процедуры консолидации и докапитализации банков, который пока не подписан Президентом Украины.

В завершение сессии выступил Дмитрий Бойко, советник портал UBIZ.UA. Его доклад был посвящен особенностям реализации имущества ликвидируемых банков – рынку «токсических» активов.

Докладчик отметил, что за три года было реализовано имущества всего 4,4 млрд грн – если тенденция будет продолжаться, это всего около 1% от балансовой стоимости активов. По словам г-на Бойко, это крайне низкий показатель. В продолжение своего доклада он рассказал, как организованы торги через систему ProZorro и какой стратегии следует придерживаться чтобы стать победителем.