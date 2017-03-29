Сегодня 29 марта 2017 года, 16:44

Проблемные вопросы реализации имущества в процедуре банкротства — в фокусе анализа участников ІІ Форума по реструктуризации и банкротству

Участники Форума в рамках секции 1 сессии 4 под модераторством партнера, руководителя практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann Юрия Петренко, обсудили проблематику реализации имущества в процедуре банкротства.

На проблемных вопросах реализации залогового имущества в процедурах банкротства акцентировал внимание Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. «Реализация имущества — этот источник формирования денежной массы, за счет которой и осуществляются погашение требований кредитора, погашение затрат процедуры банкротства, оплата услуг арбитражного управляющего и т.д.», — говоря об актуальности выбранной проблематики, отметил г-н Моисеев.

Диана Козловская, управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий, рассказала о нюансах управления имуществом банкрота (целях, возможностях для применения и последствиях). В частности, она обратила внимание на проблему определения момента, когда активы будут переданы в управление. Как отмечалось, управителем имущества должника не может быть юридическое лицо, которое: а) является кредитором, связанным лицом или акционером/участником должника; б) не выполнило обязательств перед кредитором; в) является стороной по делу с участием должника.

Старший юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Инна Рудик сосредоточилась на аспектах обжалования итогов торгов, в частности на неоднозначных, а подчас и абсолютно противоположных, позициях Верховного Суда Украины (ВСУ) и Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) по вопросу возможности обжалования результатов аукциона в кассационную инстанцию. Например, в постановлении от 19 октября 2016 года ВСУ пришел к выводу, что рассмотрение вопроса относительно недействительности результатов аукциона должно заканчиваться в апелляционном производстве. Но уже буквально через два месяца ВСУ «отошел» от этой правовой позиции, придя к противоположному выводу.

О проблеме отсутствия единства судебной практики, о том, что правовые позиции могут кардинально отличаться даже в самом ВСУ, говорил и Владимир Павленко, советник МЮФ Integrites. Он выразил надежду, что, возможно, новому Верховному Суду удастся прийти к общему знаменателю по наиболее спорным вопросам судебной практики, наконец-то, обеспечив ее единство. В рамках своего доклада «Препятствия в реализации активов банкрота: создание и противодействие» он акцентировал внимание на нюансах трех вариантов взыскания залогового имущества: первом, самом простом — внесудебном, втором — судебном, и третьем, «если все плохо», — банкротстве.

На доступных способах реализации активов финансовых учреждений сделала акцент в своем выступлении руководитель проекта «Публичные аукционы» торговой площадки Zakupki.Prom.ua Анна Тесленко, рассказав, в том числе, о том, чем может быть интересна новая система реализации активов, какие активы сейчас выставляются на продажу, и на что стоит обратить внимание при работе с «ProZorro.Продажи». Возможности последней, как отмечалось, довольно обширны. Ключевыми опциями являются: прозрачность всего процесса аукциона; недопущение дискриминации и объективная оценка предложений; искоренение и системное предотвращение коррупции; полная отчетность и анализ государственных продаж; простота и легкость применения процедур.