Сегодня 29 марта 2017 года, 16:44

В НАПК рассказали, когда заработает реестр е-деклараций

Администратор Реестра ГП «Украинские специальные системы» сейчас проводит работы по замене криптографических библиотек.

Согласно сообщению пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, эти работы планируется завершить к 13.30 29 марта 2017 года, после чего функционирование Реестра будет частично восстановлено.

«Уважаемые субъекты декларирования, которые еще не подали электронные декларации, просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, и после возобновления работы ИТС Реестр выполнить свой долг», - обратились в НАПКе к декларантам.