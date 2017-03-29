Администратор Реестра ГП «Украинские специальные системы» сейчас проводит работы по замене криптографических библиотек.
Согласно сообщению пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, эти работы планируется завершить к 13.30 29 марта 2017 года, после чего функционирование Реестра будет частично восстановлено.
«Уважаемые субъекты декларирования, которые еще не подали электронные декларации, просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, и после возобновления работы ИТС Реестр выполнить свой долг», - обратились в НАПКе к декларантам.
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Из-за вашей технической дорботки стираются черновики и данные .... это так,если напк не в курсах
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
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