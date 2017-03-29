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В НАПК прокомментировали изменение сроков подачи е-деклараций

29 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня был опубликован Закон Украины от 23 марта 2017 № 1975-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц».

Как прокомментировали в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, уже сегодня можно прийти к следующим выводам:

• для лиц, уже подавали электронные декларации, срок подачи декларации по 2016 не изменился, то есть до 1 апреля 2017 года;

• для лиц, впервые подают ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, срок подачи декларации Законом продлен до 01 мая 2017 года;

• законом предусмотрено, что лица, которые этим законом отнесены к субъектам электронного декларирования, будут подавать декларации за 2017 год до 01 апреля 2018 года.

Продолжается работа над детальным анализом Закона, который вступает в силу завтра, 30 марта 2017 года, и по ее результатам сразу будут предоставлены подробные комментарии.

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